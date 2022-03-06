جنايات إربد تشدِّد العقوبة بحق مكرر للسرقة

الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة جنايات إربد، حكما قضائيا بحقِّ مكرر لجناية السَّرقة، ورفعت العقوبة بحقه إلى الأشغال المؤقتة مدَّة خمس سنوات.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي اليوم الأحد، إنَّ المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم، وكونه مكرِّرا بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لخمس سنوات والرسوم.



وأضافت أنَّ تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، مشيرة الى أن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.



