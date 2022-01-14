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الجمعة، 14-01-2022 04:28 م

جنايات الرمثا تجمع العقوبة بحق مكرِّر جناية السَّرقة لتصل إلى 4 سنوات

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الوكيل الإخباري- قرَّرت محكمة جنايات الرمثا وفي حكم صادر عنها جمع العقوبة بحق مكرر لجناية السرقة لتصل الى أربع سنوات.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إن أحد المكررين لجناية السرقة تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه حيث سبق وأن صدر بحقه حكم يقضي بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات واخر يقضي مدة سنة واحدة.


وأضافت أنه وكون المستدعي مكرر بالمعنى القانوني وقد ارتكب الجرائم على فترات متقاربة فقد قررت المحكمة رفض طلب دمج العقوبات وجمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح الحبس أربع سنوات محسوبة له التوقيف

 




 

 


 

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