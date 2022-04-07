جولات رقابية مكثفة على الأسواق التجارية في الطفيلة

الوكيل الإخباري - نفذت اللجنة الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية في الطفيلة، برئاسة نائب محافظ الطفيلة، الدكتور اسماعيل الصرايرة، جولة تفقدية على الأسواق التجارية ومحلات بيع اللحوم والخضار والفواكه والمواد التموينية، للتأكد من مدى التزام التجار بالسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة إلى جانب التأكد من التزام التجار بالشروط الصحية.

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وبين الدكتور الصرايرة، خلال جولته التفقدية اليوم الخميس، أن الجولات الرقابية بوشر بتنفيذها من خلال لجنة مشتركة تضم مختلف الدوائر والأجهزة الرسمية المعنية، وستسمر طيلة شهر رمضان المبارك، لتوفير المواد الغذائية والسلع الرمضانية للمواطنين بجودة عالية وبالأسعار المحددة، إضافة إلى الاطمئنان على واقع المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية والأسواق التجارية، والتأكد من مدى توفر المخزون الكافي فيها.



ولفت إلى أنه جرى التأكيد على لجان السلامة العامة لمراقبة الأسواق التجارية للعمل على مدار الساعة ومخالفة المحلات التي لا تتقيد بالشروط الصحية والسقوف السعرية، داعيا الجهات المعنية كافة إلى الرقابة على الأسواق من صناعة وتجارة، باستقبال الشكاوى والملاحظات من المواطنين.



وأكد أن جميع المواد الغذائية والسلع الرمضانية ومادة الطحين وغيرها من المواد، متوفرة وبكميات كافية في مختلف مناطق المحافظة وتخضع للرقابة بشكل دوري.



وخلال الجولة، دعا الدكتور الصرايرة التجار للالتزام بالشروط الصحية، وعدم عرض السلع والمواد الغذائية والخضار والفواكه على الأرصفة تجنبا للمخلفات، مؤكدا ضرورة الالتزام بالشروط الصحية اللازمة في حفظ المواد.