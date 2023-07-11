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الثلاثاء، 11-07-2023 08:25 ص

حادث تدهور مروع على طريق العدسية صباح اليوم

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الوكيل الاخباري - توفي شخص وأصيب 4 آخرون، بحادث تدهور مركبة وقع صباح اليوم على طريق العدسية باتجاه منطقة البحر الميت.اضافة اعلان


وقال ضابط ارتباط غرفة عمليات الدوريات الخارجية لاذاعة الأمن العام الثلاثاء، إن الفرق المختصة وصلت موقع الحادث وتم اخلاء الوفاة واسعاف المصابين الى مستشفى الشونة الجنوبية وحالتهم العامة متوسطة.

وبين التقرير المروري، أنه تم التعامل مع عدة حوادث مساء الأمس كان أبرزها حادث دهس طفل "3 سنوات" ضمن اختصاص البادية الجنوبية ومركز أمن الجيزة حيث تم اخلاء الطفل المتوفى وفتح تحقيق بالحادث، كما تعاملت الكوادر الميدانية مع حادث دهس شخص سبعيني بمنطقة شمال عمان وتحديدا ما بعد جسر الكمالية باتجاه السلط ما أدى الى وفاته .

وعلل ضابط غرفة عمليات السير المركزية أسباب الحوادث المذكورة بعدم أخذ احتياطات السلامة العامة والسرعة الزائدة، بالإضافة الى تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

ودعت الإدارات المرورية كافة السائقين ومستخدمي الطريق الى ضرورة توخي الحيطة والحذر والإلتزام بقواعد المرور ، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم العامة.

 




 

 


 

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