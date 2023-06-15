66 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع و 56% بالبحر الميت

الوكيل الاخباري-

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وصلت نسبة حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي إلى 66% مقابل 62% في العاصمة عمّان، 56% في البحر الميت، و52% في البترا وفق جمعية الفنادق الأردنية.وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات لـ "الوكيل الإخباري" إن نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، في البحر الميت 60%، والعاصمة عمّان 59%، فيما كانت في البترا 38% أما العقبة 59%.وبين هلالات أما فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسبة الأشغال 54% في العاصمة عمّان و 17% في البترا، فيما كانت النسبة في العقبة 46%.