حادث سير على شارع الاردن - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يشهد شارع الأردن حاليًا ازدحام مروري اثر حادث سير وقع بين 3 مركبات في شارع الأردن، باتجاه مستشفى الملكة علياء، ومركبة رابعة في الاتجاه الآخر للسير المتجه نحو ياجوز.
وقالت ادرة السير : "علماً ان كوادرنا المتواجدة حالياً تعمل الآن على رفع أثر الحادث وتسيير الحركة المرورية"، داعية السائقين مستخدمي الطريق لتوخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير.
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