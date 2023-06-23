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الجمعة، 23-06-2023 08:01 م

حادث سير على شارع الاردن - صور

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يشهد شارع الأردن حاليًا ازدحام مروري اثر حادث سير وقع بين 3 مركبات في شارع الأردن، باتجاه مستشفى الملكة علياء، ومركبة رابعة في الاتجاه الآخر للسير المتجه نحو ياجوز.

وقالت ادرة السير :  "علماً ان كوادرنا المتواجدة حالياً تعمل الآن على رفع أثر الحادث وتسيير الحركة المرورية"، داعية السائقين مستخدمي الطريق لتوخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير.

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