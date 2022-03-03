حبس 3 موظفين لتلاعبهم بنتيجة فحوصات كورونا

الوكيل الاخباري - قرَّرت محكمة جنايات العقبة إدانة 3 عاملين في أحد المختبرات الخاصة بمدينة العقبة؛ بعد ثبوت قيام أحدهم بإعطاء نتائج عينات سلبية رغم أنها إيجابية مقابل مبلغ مالي.



وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إنَّ اثنين آخرين قاما بإدخال نتائج عينات على أنَّها سلبية قبل أن يتم فحصها، والتي تبين فيما بعد أنَّها إيجابية مقابل مبالغ مالية.

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