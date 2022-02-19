السبت 19-02-2022
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السبت، 19-02-2022 10:31 م

كلنا الأردن تنظّم نشاطا تدريبيا بالحميمة

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الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة، اليوم السبت، دورة تدريبية بعنوان "مهارات الحياة الأساسية "، شارك بها 20 مستفيدا في مركز الأميرة بسمة بقرية الحميمة.

واشتملت الدورة التي أشرف عليها المدربان غسان المصاروة وريم الشافعي، على مهارات حياتية أساسية، ركزت على مواضيع هامة منها إدارة الذات، الادخار والإدارة المالية، التفكير، الإبداع، وذلك لصقل مهارات المشاركين في الحياة الاعتيادية وفي بيئة الاسرة والعمل وإكسابهم المهارات اللازمة في كيفية التعامل مستقبلا في سوق العمل والبيئة المحيطة بهم.

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