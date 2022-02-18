سلطة العقبة ترفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية

الوكيل الإخباري - أعلنت غرفة عمليات طوارئ الشتاء في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رفع الجاهزية القصوى في العقبة منذ فجر يوم السبت الموافق 19 /2 /2022 ولغاية يوم الاثنين الموافق 21 /2 /2022 بناءً على النشرات والتوقعات الجوية للحالة الجوية السائدة وتوقعات هطول أمطار الخير على مدينة العقبة ومحيطها.



وأكدت السلطة وبالتعاون مع الجهات المعنية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وتوزيع الفرق والآليات حسب خطة الطوارئ في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين.



وأضافت، نظرا للحالة الجوية والتي تشير الى احتمالية عالية لتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في مجاري وقنوات وخطوط تصريف وأودية العقبة خلال الحالة الجوية القادمة فإنها تهيب وتوجه الاخوة المواطنين لأخذ أعلى معايير السلامة والحيطة بالابتعاد عن مجاري السيول وقنوات التصريف وأماكن تجمع مياه الأمطار للحفاظ على سلامتهم.

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وأكدت أنه في حال تسجيل أو رصد أي طارئ بخصوص الحالة الجوية يرجى الاتصال بغرفة عمليات السلطة من خلال الرقم التالي 032031122 وعلى مدار الساعة.