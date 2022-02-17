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الخميس، 17-02-2022 07:24 م

جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص اعتاد السَّرقة لتصل إلى السَّجن 8 سنوات

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الوكيل الاخباري - قرَّرت محكمة جنايات الرمثا، وفي حكم صادر عنها، جمع العقوبات بحق شخص اعتاد تكرار جناية السرقة لتصل إلى وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الخميس، إنَّ أحد المكررين بجناية السَّرقة تقدَّم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وأن صدر بحقه 3 أحكام تتراوح من الأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات لتصل إلى الأشغال المؤقتة مدة 6 سنوات.

وأضافت وكون المستدعي "مكرر" بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 8 سنوات والرسوم.

وبينت الأمانة العامة للمجلس القضائي أنَّ جمع العقوبات جاء سندا لأحكام المادة 72، والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات وبمقدار مثلها في الجنح أو إدغامها.

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