حجاوي: متحور مو أقل خطورة من دلتا

الوكيل الاخباري- أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، أن الجرعة الثالثة المعززة ستكون من نفس نوع الجرعتين السابقتين.



وقال ، إن مراكز البحث العلمي لم تقر بقوة الخلط بين المطاعيم، لذلك فإنه سيتم إعطاء الجرعة الثالثة من نفس نوع اللقاح للجرعتين السابقتين.



وأضاف أن الحكومة ستقر خلال الأشهر المقبلة إعطاء الجرعة الداعمة للمواطنين عامة، لكن في الوقت الحالي ستعطى فقط لأصحاب المناعة المنخفضة.



وبيّن حجاوي أن الحكومة تعمل جاهدة إلى رفع مناعة المواطنين بشتى الطرق، وإعطاء الجرعة الثالثة بشكل يعزز من المناعة المجتمعية، مشيرا إلى أن مراكز الأبحاث العالمية مستمرة في أعمالها ودراساتها حول عمليات التطعيم.



وقال “هناك فئة من المواطنين لديهم أعراض تدني المناعة التي ستؤثر عليهم في حال أُصيبوا بكورونا خاصة من المتحور دلتا، وقد يتسبب لهم بدخول المستشفيات وحصول مضاعفات، لذلك تقرر إعطاء هذه الفئة التي تعاني من الأمراض العشرة التي حددتها الوزارة الجرعة الثالثة المعززة لمن أخذ الجرعتين الأولى والثانية”.



وأشار حجاوي أن أخطر أنواع الطفرات على فيروس كورونا هي الدلتا التي تشكل حوالي 90 % من إصابات دول العالم، أما المتحور الكولمبي "مو" فهو أقل خطورة وهو موجود منذ شهر كانون الثاني الماضي.

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