حدث فلكي نادر في سماء المملكة الخميس

الوكيل الإخباري - قال الخبير الفلكي عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إنه سيحتجب كوكب المريخ خلف القمر صباح يوم الخميس القادم في حدث فلكي نادر.

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وأضاف أنه سيشاهد الاحتجاب شمال افريقيا وأوروبا وشمال الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يشاهد كوكب المريخ في الأردن قريبا من القمر بعد غروب الشمس يوم غد الأربعاء، وبعد العشاء يقترب تدريجيا من القمر المكتمل (البدر) حتى يكون في أقرب نقطة له من القمر في ساعات فجر الخميس، ثم يحتجب المريخ خلف القمر في تمام الساعة 8:39 صباحا بتوقيت الأردن أي بعد غروب القمر، وعليه فلا يشاهد الاحتجاب بشكل حقيقي في الأردن.



وأوضح الفلكي مجاهد أن احتجاب الكواكب السيارة والنجوم خلف القمر حدث فلكي طبيعي لكنه نادر خاصة مع الكواكب السيارة، ويحدث الاحتجاب عندما يتقاطع مدار القمر في السماء مع مدار هذه الكواكب السيارة.



ودعا مجاهد هواة التصوير في الأردن الى المشاركة في التقاط الصور النادرة لهذا الحدث الفلكي الجميل، خاصة في ساعات فجر الخميس وقبل طلوع الفجر، من أجل نشرها على موقع وكالة ناسا ومراكز أبحاث الفضاء في العالم.

