الثلاثاء 06-12-2022
الوكيل الاخباري

الجزيرة ترفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى الجنائية الدولية

الذهب عالمياً يسجل بعض التعافي

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للأردن 4.9 % خلال 6 أشهر

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين - أسماء

التربية توضح نمط أسئلة امتحانات الدورة التكميلية

دونيتسك: مقتل 4 مدنيين في قصف أوكراني

حدث فلكي نادر في سماء المملكة الخميس

40 مليون يورو من البنك الأوروبي لتمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن

9.5 مليون دولار لخفض الفاقد المائي لقناة الملك عبدالله

الاحتلال يداهم منازل أسرى محررين في عرابة وإصابات بالاختناق

الثلاثاء، 06-12-2022 10:12 ص

حدث فلكي نادر في سماء المملكة الخميس

88


الوكيل الإخباري - قال الخبير الفلكي عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إنه سيحتجب كوكب المريخ خلف القمر صباح يوم الخميس القادم في حدث فلكي نادر.

اضافة اعلان


وأضاف أنه سيشاهد الاحتجاب شمال افريقيا وأوروبا وشمال الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يشاهد كوكب المريخ في الأردن قريبا من القمر بعد غروب الشمس يوم غد الأربعاء، وبعد العشاء يقترب تدريجيا من القمر المكتمل (البدر) حتى يكون في أقرب نقطة له من القمر في ساعات فجر الخميس، ثم يحتجب المريخ خلف القمر في تمام الساعة 8:39 صباحا بتوقيت الأردن أي بعد غروب القمر، وعليه فلا يشاهد الاحتجاب بشكل حقيقي في الأردن.


وأوضح الفلكي مجاهد أن احتجاب الكواكب السيارة والنجوم خلف القمر حدث فلكي طبيعي لكنه نادر خاصة مع الكواكب السيارة، ويحدث الاحتجاب عندما يتقاطع مدار القمر في السماء مع مدار هذه الكواكب السيارة.


ودعا مجاهد هواة التصوير في الأردن الى المشاركة في التقاط الصور النادرة لهذا الحدث الفلكي الجميل، خاصة في ساعات فجر الخميس وقبل طلوع الفجر، من أجل نشرها على موقع وكالة ناسا ومراكز أبحاث الفضاء في العالم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5QzZj

"عين على القدس" يرصد تحالف الاحتلال مع المتطرفين اليهود لتصعيد اقتحامات الأقصى

620221395558456314438

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين - أسماء

امتحانات

التربية توضح نمط أسئلة امتحانات الدورة التكميلية

76575

9.5 مليون دولار لخفض الفاقد المائي لقناة الملك عبدالله

318422077_488601376701084_4404050812792912468_n

تأهل طالب أردني إلى نهائيات المسابقة العالمية Bayer Campus Digital Challenge

وزارة الخارجية

الأردن يرحب بالتوقيع على وثيقة إنهاء الأزمة في السودان

أخبار متعلقة
نقابة الأطباء الأردنية-(أرشيفية)

المحكمة الإدارية تقرر رد طعن طبيب بانتخابات نقابة الأطباء

olive-oil_0

تحذيرات من الصناعة والتجارة للمواطنين عند شراء زيت الزيتون

1626080280026

وظائف شاغرة لدى مركز الحسين للسرطان

لللللل

مصدر يؤكد: العمل جارٍ على استرجاع حساب تويتر الرسمي لوزارة الصحة

285144138_387262590112229_8271605968709373941_n

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في وزارة الشباب - أسماء

ببببب

اختراق حساب وزارة الصحة على تويتر