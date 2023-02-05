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الأحد، 05-02-2023 07:45 ص

حريق بحافلة مدرسية في خلدا صباح اليوم ولا إصابات - فيديو

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
شبت النيران بحافلة مدرسية متوقفة صباح اليوم الأحد في منطقة خلدا - أم السماق .

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وقالت إدارة السير لـ "الوكيل الإخباري" إنه لم ينتج عن الحادثة أي إصابات مشيرة أن الحافلة كانت فارغة ولا يوجد بها طلبة.


ونوهت أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية، وأن الحريق شب في الحافلة وهي متوقف بالشارع العام وقبل تحركها، مؤكدة ان كوادر الدفاع المدني والسير في الموقع .

 





 




 

 


 

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