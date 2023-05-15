حريق 18 دونما من الأشجار المثمرة في الكورة

الوكيل الاخباري - أخمدت كوادر مديرية دفاع مدني غرب إربد، بالتعاون مع كوادر مديرية زراعة الكورة، اليوم الاثنين، حريقاً أتى على نحو 18 دونماً من الأشجار المثمرة في منطقة وادي زقلاب، بلواء الكورة.

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وقال متصرف لواء الكورة، بكر الكعابنة، ، إن الحريق تسبب بخسائر في الأشجار المثمرة من حمضيات ورمان وتين وعنب وزيتون، مشيرا إلى أن سرعة استجابة مركز دفاع مدني الكورة وكوادر الزراعة حالت دون امتداد الحريق الى مساحات أوسع.



ودعا الكعابنة المزارعين إلى اتخاذ احتياطات وقائية من الحرائق من خلال تنظيف مزارعهم من الأعشاب الجافة وعمل خطوط نار، لافتا إلى أنه جرى الطلب من مختلف الدوائر المعنية والبلديات تنظيف جوانب الطرق والمناطق الحرجية من الأعشاب لهذا الغرض.