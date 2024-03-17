الأحد 17-03-2024
الوكيل الاخباري
 

تفاصيل حول اصوات الطائرات الحربية في اربد

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

رئيس الديوان الملكي "العيسوي" يستقبل البدور

مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة القادمة للمملكة

55 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدولة الأول لشؤون الدفاع السنغافوري

الصفدي ونظيره الأميركي يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

القسام تكشف عن عملية عسكرية الأولى من نوعها

مسؤول أميركي: ائتلاف نتنياهو تسبب في انقسامات كبيرة

سموتريتش يهاجم هيئة أركان جيش الاحتلال

الأحد، 17-03-2024 10:37 م

رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدولة الأول لشؤون الدفاع السنغافوري

1199


 الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، وزير الدولة الأول لشؤون الدفاع السنغافوري زاقي محمد والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
888

تفاصيل حول اصوات الطائرات الحربية في اربد

0000000

رئيس الديوان الملكي "العيسوي" يستقبل البدور

111

الصفدي ونظيره الأميركي يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

1694089600525

خبراء: خسائر في القيمة السوقية للسيارات المستعملة في الاردن قد تصل إلى 3 مليار دينار

41934_large

صدور نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم

220246165933539943582

إغلاق منشأة وإتلاف 200 كغم مواد غذائية في الزرقاء