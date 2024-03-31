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الأحد، 31-03-2024 12:59 ص

لقاء حواري بين جمعية الكشافة والمرشدات وصناع القرار في وزارة المياه

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الوكيل الاخباري - نفذت وزارة المياه والري لقاء حواريا مع جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية وصناع القرار في الوزارة، بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه، احتفالا بيوم المياه العالمي.

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ووفقا لبيان الجمعية السبت، ألقى أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد الضوء على أهمية الشباب بنشر التغيير الإيجابي وترسيخ ممارسات وثقافة المحافظة على المياه .

 

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