حزب عزم يعقد مؤتمره التأسيسي

الوكيل الاخباري - عقد حزب عزم، اليوم السبت مؤتمره التأسيسي، أقرّ خلاله نظامه الأساسي مع تفويض المجلس المركزي للحزب بإجراء التعديلات على النظام في دورته الأولى فقط.

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واختار المؤتمر التأسيسي، بالتوافق أعضاء مجلس الحزب المركزي ومكتبه التنفيذي، كما انتخب بالتزكية المهندس زيد نفاع أمينًا عاما للحزب.



وتشكلت قيادة المؤتمر من النائب عيد النعيمات رئيسًا وعضوية :خالد خليفات، وصوان الشرفا، وبسمة الهباهبة، وأيمن خريسات، وماريا نفاع، وزياد العرود.