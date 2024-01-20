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السبت، 20-01-2024 07:32 م

حزب عزم يعقد مؤتمره التأسيسي

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الوكيل الاخباري - عقد حزب عزم، اليوم السبت مؤتمره التأسيسي، أقرّ خلاله نظامه الأساسي مع تفويض المجلس المركزي للحزب بإجراء التعديلات على النظام في دورته الأولى فقط.

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واختار المؤتمر التأسيسي، بالتوافق أعضاء مجلس الحزب المركزي ومكتبه التنفيذي، كما انتخب بالتزكية المهندس زيد نفاع أمينًا عاما للحزب.


وتشكلت قيادة المؤتمر من النائب عيد النعيمات رئيسًا وعضوية :خالد خليفات، وصوان الشرفا، وبسمة الهباهبة، وأيمن خريسات، وماريا نفاع، وزياد العرود.

 

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