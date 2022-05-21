السبت 21-05-2022
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سلطة المياه تحصل على جائزة عالمية لمشروع محطة الغباوي
البحوث الزراعية يبحث التعاون مع اتحاد الفلاحين العرب
رئيس بلدية الفحيص يجب الخروج من العمل التقليدي للبلديات الى التنموي
اجراءات حكومية عاجلة لمتابعة مرض جدري القرود
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أخبار الشركات
بطل كابيتال بنك و Advvise يحصل على ذهبية الجوجيتسو
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كورونا
ألمانيا زيادة ضئيلة في انتشار السلالة الفرعية من أوميكرون
نانوليك الروسية توقف العمل على تطوير اللقاح المركب ضد الانفلونزا وفيروس كورونا
الحكومة القطرية تخفف قيود مكافحة كورونا
126 غرامة بشأن حفلات الحكومة البريطانية خلال فترة إغلاق كورونا
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