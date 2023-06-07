الأردن يستضيف اجتماع اللجنة الإقليمية بمنظمة السياحة العالمية

الوكيل الإخباري - يستضيف الأردن اليوم الأربعاء، بالبحر الميت، الاجتماع الـ49 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، بحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ووزراء السياحة العرب.

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وتناقش اللجنة الإقليمية التي تحظى بتمثيل رفيع المستوى من الوزراء في الدول الأعضاء، ومسؤولين حكوميين ومعنيين رئيسيين في القطاع السياحي ومنظمات دولية، خلال اجتماعها، آخر التطورات في قطاع السياحة بالإضافة الى انتخاب اللجان المؤقتة والدائمة في المنظمة.



كما سيجري خلال الاجتماع، استعراض خطط واستراتيجيات منظمة السياحة العالمية والبرامج والمشاريع المزمع اقامتها.

