2877 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2877 طنا، منها 1770 طن خضار، و836 طن فواكه، و269 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و25، والبصل الناشف بين 30 و45 قرشا، والبطاطا بين 25 و40 قرشا، والبندورة بين 12 و25 قرشا، والجزر بين 60و80 قرشا، والخيار بين 60 و90 قرشا، والزهرة بين 15 و25 قرشا، والليمون بين 35 و50قرشا، والموز البلدي بين 50 و65قرشا.