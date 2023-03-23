حماية المستهلك: شكاوى من عدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

الوكيل الإخباري - تلقت حماية المستهلك شكاوى من المواطنين من كافة محافظات المملكة حول عدم التزام بعض أصحاب محلات بيع دجاج النتافات وبعض محال الدجاج الطازج بالبيع ضمن السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة قبل يومين والبالغة 165 قرشا للكيلو غرام الواحد لدجاج النتافات ودينارين للدجاج الطازج مع ضرورة إجراء الدراسات العلمية المتخصصة لمعرفة الكلف الحقيقية لإنتاج الدجاج.



وطالب الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة والتفتيش على جميع الأسواق وفي كافة محافظات المملكة داعيا الى زيادة عدد المراقبين في الأسواق خلال الشهر الفضيل وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات والبلديات للحد من التجاوزات التي تحدث الآن وخاصة في ضواحي المدن وفي القرى البعيدة والنائية مع إيقاع أقصى العقوبات على المخالفين للسقوف السعرية.



وبيّن الدكتور عبيدات أن عملية المراقبة يجب أن تبدأ من أرض المزرعة للتأكد من التزام المزارع بالبيع بالسقف السعري الذي حددته الوزارة والبالغ 145 قرشا للكيلو غرام الواحد من أرض المزرعة، لأن هناك شكاوى من بعض أصحاب محلات بيع دجاج النتافات حول عدم التزام هذه المزارع بالبيع ضمن السقف السعري الذي حددته الوزارة وبالتالي لا يمكنهم الالتزام بالسقف السعري المعلن لأن البيع بهذا السعر يعرضهم إلى خسائر.



ودعا المواطنين الى تقديم الشكاوى والملاحظات على محلات بيع الدجاج التي لا تلتزم بالبيع ضمن السقوف السعرية، في نفس الوقت على اصحاب المحلات تقديم الشكاوى على المزارع التي لا تلتزم بالبيع ضمن السقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة.

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وناشد الدكتور عبيدات المواطنين الى عدم التهافت على شراء السلع والمواد الرمضانية وخاصة الدجاج والبندورة والخيار لأنها متوفرة وبكميات كافية طيلة الشهر الفضيل حتى لا يكونوا عرضة لأصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون زيادة الطلب على السلع وبالتالي يقومون برفع سعرها.