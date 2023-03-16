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الخميس، 16-03-2023 10:33 ص

الشمالي يوجه للإسراع بإجراءات إقامة المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

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الوكيل الإخباري - التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف محمود الشمالي، برئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة للحكومتين الأردنية والعراقية والتي تتولى تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

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وأكد الشمالي أهمية مواصلة العمل بأقصى طاقة لأجل البدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والذي سيعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وتحقيق عدد من الأهداف التنموية في الأردن والعراق.


وقال إن المشروع جاء كأحد مخرجات القمم الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي في اطار الحرص على تحقيق التكامل بين البلدان الثلاث في عدد من القطاعات.


كما أكد ضرورة الالتزام بالموعد المتفق عليه بين الجانبين لطرح دعوة استقطاب مطور للمشروع خلال الربع الأول من هذا العام.


وكان مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعات في عمان على مدي اليومين الماضيين برئاسة البرماوي والذي يضم ممثلين عن الجانبين العراقي والأردني استكمل خلالها الاجراءات اللازمة لطرح دعوة العطاء.

 




 

 


 

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