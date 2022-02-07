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الإثنين، 07-02-2022 01:32 م

حملة أمنية في الرمثا وضبط 5 مروجي مخدرات

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات قاموا ومنذ فترة بجمع المعلومات ومتابعة تحركات عدد من الاشخاص المشبوهين بقضايا مرتبطة بترويج وتجارة المواد المخدرة في لواء الرمثا بعد ورود شكاوى من المجتمع المحلي ومعلومات حولهم وحول نشاطهم الجرمي في اللواء .اضافة اعلان


وأكد الناطق الاعلامي انه بعد الانتهاء من جمع المعلومات وتحديد الأشخاص المشبوهين واماكن وجودهم جرى فجر اليوم تنفيذ حملة امنية واسعة في اللواء أفضت لإلقاء القبض على خمسة اشخاص من مروجي وتجار المخدرات اضافة الى ثلاثة متعاطين واربعة اشخاص مطلوبين بقضايا أخرى.

وضُبطت بحوزة المقبوض عليهم كمية من الحشيش الصناعي ومواد تدخل في صناعته اضافة الى كميات متفرقة من الحبوب المخدرة وبوشر التحقيق معهم لإحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة .

وتشكر ادارة مكافحة المخدرات المجتمع المحلي في لواء الرمثا الذين ساهموا بنبذ مثل اولئك الاشخاص ومساعدة رجال مكافحة المخدرات اثناء أداء واجبهم.

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