السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

البنك المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2020

قطر تدعو حكومة لبنان لرأب الصدع بين الأشقاء

الأشغال: الانتهاء من حديقة الرصيفة البيئية منتصف العام المقبل

برلمانيون بريطانيون يؤكدون دور الأردن بقيادة الملك بتعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط

الامن العام : 11 اصابة في مشاجرة داخل مستشفى معان الحكومي

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الاحد

بريطانيا تسجل 166 وفاة و 41278 إصابة بفيروس كورونا

افتتاح أعمال مؤتمر استراتيجية تطوير السياحة بالأغوار الجنوبية

انفجار قرب مطار عدن بجنوب اليمن

وزير التربية : لا تغيير على رؤساء و مجالس امناء الجامعات الرسمية

السبت، 30-10-2021 03:53 م

حملة كن ايجابيا تنطلق للمرة الثانية في الزرقاء

images (6)


الوكيل الإخباري- انطلقت في غرفة صناعة الزرقاء، المرحلة الثانية من حملة "كن ايجابيا 2 في الزرقاء"، بحضور نواب وشخصيات وجمعيات ومبادرات شبابية من المحافظة.

وقال النائب الدكتور هايل عياش خلال إطلاق الحملة التي رعاها مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، مندوبا عن وزيرة الثقافة، إن "الزرقاء تزخر بمبادرات وأعمال تطوعية من واجبنا دعمها والعمل على توحيدها بما يحقق رسالة البناء والنهضة والتنمية".

وقال رئيس الحملة لورانس المجالي " إننا اليوم أحوج ما نكون إلى الالتفات إلى الإنجاز الذي تتطلع عليه الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وإلى حضور الأردن الكبير في العالم والإقليم وكيف تغلبه على ضغوط وأزمات الإقليم حتى غدت المملكة دولة قوية متماسكة الأركان نتيجة حكمة واتزان القيادة الهاشمية".

وبين أن الحملة التي انطلقت مرحلتها الأولى في تموز الماضي، عملت على تعزيز الروح الوطنية ودعم تشاركية الجهود بين الفعاليات الشبابية للتصدي إلى السوداوية ونشر الايجابية.

وأكد المجالي أهمية استمرارية الجهود الميدانية عبر وسائل التواصل في دفع الوعي الوطني النابض بالعمل والأمل وعدم ترك المجال لبعض المنصات لبث رسائل سوداوية تنشر الإحباط وتقلل من حجم الإنجازات المتحققة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فلوس

البنك المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2020

الأشغال العامة

الأشغال: الانتهاء من حديقة الرصيفة البيئية منتصف العام المقبل

الملك

برلمانيون بريطانيون يؤكدون دور الأردن بقيادة الملك بتعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط

16213447706099

الامن العام : 11 اصابة في مشاجرة داخل مستشفى معان الحكومي

10202126221713994318430

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الاحد

10202114115550213129122

افتتاح أعمال مؤتمر استراتيجية تطوير السياحة بالأغوار الجنوبية

أخبار متعلقة
10202119183249565017417

إطلاق حملة عين عالفدين للترويج لمواقع المفرق الأثرية