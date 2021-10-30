حملة كن ايجابيا تنطلق للمرة الثانية في الزرقاء

الوكيل الإخباري- انطلقت في غرفة صناعة الزرقاء، المرحلة الثانية من حملة "كن ايجابيا 2 في الزرقاء"، بحضور نواب وشخصيات وجمعيات ومبادرات شبابية من المحافظة.



وقال النائب الدكتور هايل عياش خلال إطلاق الحملة التي رعاها مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، مندوبا عن وزيرة الثقافة، إن "الزرقاء تزخر بمبادرات وأعمال تطوعية من واجبنا دعمها والعمل على توحيدها بما يحقق رسالة البناء والنهضة والتنمية".



وقال رئيس الحملة لورانس المجالي " إننا اليوم أحوج ما نكون إلى الالتفات إلى الإنجاز الذي تتطلع عليه الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وإلى حضور الأردن الكبير في العالم والإقليم وكيف تغلبه على ضغوط وأزمات الإقليم حتى غدت المملكة دولة قوية متماسكة الأركان نتيجة حكمة واتزان القيادة الهاشمية".



وبين أن الحملة التي انطلقت مرحلتها الأولى في تموز الماضي، عملت على تعزيز الروح الوطنية ودعم تشاركية الجهود بين الفعاليات الشبابية للتصدي إلى السوداوية ونشر الايجابية.



وأكد المجالي أهمية استمرارية الجهود الميدانية عبر وسائل التواصل في دفع الوعي الوطني النابض بالعمل والأمل وعدم ترك المجال لبعض المنصات لبث رسائل سوداوية تنشر الإحباط وتقلل من حجم الإنجازات المتحققة.

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