حملة للتبرع بالدم في مدينة الشيخ محمد بن زايد التدريبية

الوكيل الاخباري - نفذت مدينة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية، اليوم الخميس، حملة تبرع بالدم في المركز الطبي العسكري، بالتعاون مع لجنة مشكلة من مستشفى الأمير هاشم بن الحسين العسكري.



وقال مدير المدينة، العميد الركن حسن الشقران: "إن حملة التبرع بالدم جاءت في إطار دور القوات المسلحة بالصحة المجتمعية الذي تقوم به تجاه مجتمعنا المحلي، وهدفت الحملة بشكل رئيسي إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي لوِحَد الدم في كافة بنوك الدم التابعة للمستشفيات العسكرية".

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