حملة لمكافحة الحشرات في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية بالتعاون مع بلديات اللواء، اليوم الأحد، حملة لمكافحة الحشرات والذباب المنزلي.

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وقال مدير الزراعة المهندس رائد الشرمان، إن الحملة تأتي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات، مشيراً إلى التركيز على بؤر تكاثر الذباب المنزلي والحشرات، وأهمها مكبات النفايات وأكوام السماد العضوي وحظائر الأغنام والطرق الزراعية.



وأضاف أن الحملة ستشمل جميع مناطق لواء الأغوار الشمالية من منطقة العدسية شمالاً، وحتى بلدة الكريمة جنوباً، لافتاً إلى أن تنويعا سيتم في أساليب المكافحة باستخدام المبيدات الرفيقة بالبيئة.