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الثلاثاء، 29-03-2022 10:22 م

حملة نظافة شاملة في مدينة عجلون

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الوكيل الاخباري - نفذت كوادر بلدية عجلون الكبرى اليوم الثلاثاء، حملة نظافة شاملة لإزالة النفايات والأتربة والانقاض شملت الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية والساحات العامة وجوانب الطرق.

وقال رئيس البلدية حمزه الزغول إن تنفيذ مثل هذه الحملات يهدف لتحسين واقع النظافة في جميع مناطق البلدية ورفع مستوى الوضع البيئي بما يتناسب وخصوصية محافظة عجلون السياحية لتكون نقاط جذب سياحي خاصة في فصل الربيع حيث تكون مقصداً للسياحة الداخلية والخارجية لما تتمتع به من مقومات سياحية طبيعية . 

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