حنيفات يدعو الأردنيين لزيارة مهرجان الزيتون

الوكيل الاخباري-

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قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة تعمل على تعزيز صمود المزارع من خلال التسويق للمنتجات.وأضاف الحنيفات عبر برنامج يسعد صباحك أن معرض الزيتون يشارك فيه 550 عارضة، و60 مطبخ انتاجي.ودعا الوزير المواطنين لشراء احتياجاتهم التموينية من المعرض، متوقعا أن يزيد عدد رواد المهرجان عن نصف مليون زائر.وشدد على وجود تغيرات جذرية للأفضل بالمنتجات في المعرض من 2018 وحتى العام الجاري.ولفت إلى أن الاردن يصدر منتجته الزراعية إلى 60 دولة، مبينا أنه سيتم الاسبوع القادم البدء بتصدير المنتجات الزراعية في الاغوار إلى هنغاريا.