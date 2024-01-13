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السبت، 13-01-2024 11:22 م

حوارية حول التمكين السياسي للمرأة

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية القانون في جامعة إربد الأهلية، اليوم السبت، جلسة حوارية تناولت التمكين السياسي للمرأة، تحدثت خلالها ميسّر المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة ريم أبو دلبوح.

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وأكدت أبو دلبوح، خلال الحوارية التي جرت بحضور عميد الكلية الدكتور محمد العندلي واكاديميين وطلبة، أهمية ما حققته المرأة الأردنية من تطور في ممارستها للعمل السياسي بفضل التوجيهات الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني التي عملت على تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات .

 

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