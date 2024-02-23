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الجمعة، 23-02-2024 10:32 م

اختتام فعاليات دورة الأمن والسلم المجتمعي في اقليم الشمال

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الوكيل الاخباري - اختتمت في بيت شباب إربد اليوم الجمعة، فعاليات دورة بعنوان"الأمن والسلم المجتمعي"، التي نظمها مركز إعداد القيادات الشبابية بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وذلك ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية للشباب "محور الأمن والسلم المجتمعي".

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وقال مدير شباب إربد يحيى ألمومني، إن هذه الدورة التي استمرت أربعة أيام وبمشاركة 25 مشرفاً ومشرفة من رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية، تهدف إلى تنمية مهارات ومعارف العاملين مع الشباب، مما يسهم في تطوير البرامج المقدمة في المراكز الشبابية المختلفة.

 

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