الأربعاء 27-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل المقاومة تقنص جنديا وتستهدف تجمعات الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

الملكة تستمع من المدير التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل لشرح حول أوضاع الأطفال في غزة

الأردن يؤكد ضرورة وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة

الجيش السوري: التصدى لهجومين إرهابيين بريف حلب وبريف إدلب

إصابة 22 إسرائيليا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة الزراعة: اتفاقية لاستكمال أتمتة خدمات تسجيل المبيدات

الاحتلال يعتقل سائقي شاحنات المساعدات في غزة

مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام ومؤسسة المواصفات والمقاييس

الصفدي يبحث وقف الحرب في غزة مع المبعوث الياباني للسلام في الشرق الأوسط

تنفيذ 5 إنزالات جوية على قطاع غزة بمشاركة دولية

الأربعاء، 27-03-2024 06:13 م

حوارية في جرش بعنوان " إنجازات ملكية خلال ربع قرن"

1711548232244 (1)


الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب جرش اليوم الأربعاء، جلسة حوارية بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبد الله الثاني بعنوان "إنجازات ملكية خلال 25 عاما ".

اضافة اعلان


وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات، إنه خلال ربع قرن ومنذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، شهدت المملكة نهضة وتطورات في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمات العامة والبنى التحتية وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا والتعليم.


وأشاد عضيبات بالجهود الملكية في دعم الأشقاء في غزة ووقف العدوان عليهم بالوسائل كافة، وتنفيذ الإنزالات الجوية.


وأكد مدير شباب جرش الدكتور حمزه العقيلي، اهتمام وزارة الشباب بهذه اللقاءات الشبابية في جميع المديريات والمراكز الشبابية، مبينا أنه لابد من تفعيل دور الشباب واشراكهم في القرارات التي تهمهم .


واشتملت الجلسة التي حضرها 100 شاب، نقاشا حول دور الشباب في تنمية وازدهار الوطن وتعزيز المسيرة الديمقراطية والمشاركة السياسية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-03-27 at 5.48.38 PM

الملكة تستمع من المدير التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل لشرح حول أوضاع الأطفال في غزة

WhatsApp Image 2024-03-27 at 5.38.19 PM

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا شبابيا من لواء الأغوار الجنوبية

1711548252371

اختتام المرحلة الأولى من بطولة الشباب الرمضانية في عمان

1711544775472

تدشين مشروع كرافانات في مخيم الزعتري

1711545614173

الأردن يؤكد ضرورة وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة

6604126c351b8

وزارة الزراعة: اتفاقية لاستكمال أتمتة خدمات تسجيل المبيدات

أخبار متعلقة
65e5ab3ae3205

الملك: الأردن سيواصل الدفع نحو وقف الحرب وتوفير المساعدات برا وجوا إلى غزة

520222412048920553823

الأردن يدين استهداف الاحتلال لغزيين كانوا ينتظرون المساعدات

1709123991877 (1)

"رجال الأعمال" تثمن جهود الملك بالإنزالات الجوية لإغاثة أهالي غزة

1709117189000

العقبة: ندوة بعنوان الأمن الوطني الأردني الشامل في فكر الملك

65dce95f03bc1

الأردن ينفذ لليوم الثاني إنزالات جوية إغاثية على قطاع غزة

Capture-16

"الخيرية الهاشمية": أرسلنا طائرتي مواد صحية خاصة بالنساء إلى غزة