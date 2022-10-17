خبير اقتصادي: 900 مليون دينار قيمة هدر الطعام في الأردن سنوياً

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش أن ثلث إنفاق الاسرة الأردنية سنوياً يذهب على الغذاء، وذلك بما يزيد عن 4 آلاف دينار علماً أن متوسط إنفاق الأسر الأردنية سنوياً على مختلف مناحي الحياة يبلغ نحو 12 ألف و 500 دينار.

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وأشار إلى أنه لو تم احتساب هدر بنسبة 10% من اجمالي الانفاق على الغذاء لكانت قيمة الغذاء المهدور سنويا لكل أسرة نحو 400 دينار، وهو ما يمثل أكثر من 3.2% من إجمالي إنفاق الأسرة العام.



وأكد أن الأرقام الرسمية أوضحت أنه يوجد في الأردن ما يزيد عن 2 مليون 250 ألف أسرة، واذا ما تم حساب متوسط معدل الهدر المتوقع سنوياً مضروباً بعدد الأسر سيكون الناتج مرعباً بنحو 900 مليون دينار من الطعام المهدور في الأردن كل عام.



وقال عايش إن هذه نسبة كبيرة جدا في الأردن، خاصة أن الأردن يعتمد بشكل كبير على المستوردات الغذائية ومدخلات الغذاء بقيمة تتراوح بين 4 - 5 مليار دولار سنوياً.



يشار الى ان منظمة الأغذية العالمية " الفاو" اشارت في تقارير حديثة ان ثلث الغذاء في العالم مهدور بحجم يصل إلى تريليون دولار سنوياً ، وإن حوالى نصف الخضراوات والفاكهة المنتجة عالميا يجري هدره، ومعه كل الموارد المستخدمة في إنتاجه ، أضافة الى أن معدل الهدر العالمي من اللحوم يبلغ سنويا 20 بالمئة من الإنتاج، أما معدل الأسماك والمأكولات البحرية فيبلغ نحو 35 بالمئة، كما يهدر سكان العالم نحو 30 بالمئة من إنتاج الحبوب.