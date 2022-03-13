خدمة جديدة من الضمان بشأن راتب الوفاة الطبيعية أو الإصابية للورثة

الوكيل الإخباري -

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أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خدمة جديدة تسمح بتقديم طلب تخصيص راتب الوفاة الطبيعية أو الإصابية للورثة المستحقين إلكترونياً، ويأتي ذلك ضمن خطتها في تطوير وتحديث خدماتها الإلكترونية بشكل دوري والتسهيل وتوفير الوقت والكلف على متلقي الخدمة.وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الخدمة الجديدة تمكّن الورثة المستحقين لصاحب الراتب المتوفى من التقدّم بمعاملة تخصيص الراتب إلكترونياً، وذلك بمجرد دخول أحد أقارب المتوفى من الدرجة الأولى على حسابه الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني www.ssc.gov.jo في حال كانت جنسية المتوفى أردنياً، أو أحد أقارب المتوفى أو الوكيل في حال كانت جنسية المتوفى غير أردني والدخول إلى خدمات المتقاعدين واختيار خدمة "طلب التقاعد للمتوفى" و استكمال تعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.وأشارت المؤسسة إلى أن مركز اتصالها الموحد (117117) يستقبل كافة الاستفسارات حول آلية التقدّم لهذه الخدمة عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، إضافة إلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، تويتر، انستغرام، اليوتيوب، بودكاست الضمان)، مؤكدةً أن هذه الخدمة أصبحت إلزامية بالكامل من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية.