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الأربعاء، 10-05-2023 06:50 م

انطلاق حملة تنظيف جوف البحر في العقبة

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الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الأربعاء، في مدينة العقبة فعاليات حملة تنظيف جوف البحر على شاطئ السداسيات، داخل حدود محمية العقبة البحرية تحت شعار "نظفّوا بحارنا" بتنظيم من محمية العقبة البحرية التابعة لسلطة العقبة، والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد مدير محمية العقبة البحرية في السلطة ناصر الزوايدة أن هذه الحملة تهدف إلى تنظيف جوف البحر من النفايات الملوِثة للبيئة، للحفاظ على البيئة البحريّة، وإظهار الوجه الحضاري والسياحي الحقيقي لمدينة العقبة، ما يسهم بتوفير بيئة نظيفة لأبنائها وزوارها .

وبين الزوايدة أن الحملة، التي شارك فيها 20 غواصاً من مختلف الجهات في العقبة، تمكنت من استخراج ما يقارب من 45 كيلو غراما، من النفايات المتنوعة، (بلاستيك، معادن، وغيرها من المخلفات)، لافتًا إلى أن النفايات البلاستيكية شكلت النسبة الأكبر من النفايات المستخرّجة بأنواعها المختلفة من عبوات مياه الشرب والعصائر والأكواب البلاستيكية.

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