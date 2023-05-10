فرص عمل للأردنيين في العقبة

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية عمل العقبة / قسم التشغيل والإرشاد المهني عن توفر فرص العمل.



وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إن فرص العمل المتاحة ستكون عبارة عن:

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_ مدير مشروع /تخصص هندسة زراعية وخبرة في إدارة المشاريع عدد (1).



_ مشرفي عمال خبرة Housekeeping عدد (16).



_ أمن وحماية/ خبرة فنادق عدد( 5) إناث وذكور.



_ تدبير منزلي عدد( 5) إناث وذكور.



_ نادل طعام عدد( 5) إناث وذكور.



وأشارت إلى أن على الراغبين بالعمل ضمن الوظائف المطلوبة مراجعة مديرية عمل العقبة حيث أن آخر موعد للتقديم يوم غد الخميس ١١/ ٥ /٢٠٢٣.

