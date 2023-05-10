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الأربعاء، 10-05-2023 10:36 ص

فرص عمل للأردنيين في العقبة

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الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية عمل العقبة / قسم التشغيل والإرشاد المهني عن توفر فرص العمل.

وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إن فرص العمل المتاحة ستكون عبارة عن:

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_ مدير مشروع /تخصص هندسة زراعية وخبرة في إدارة المشاريع عدد (1). 

_ مشرفي عمال خبرة Housekeeping عدد (16). 

_ أمن وحماية/ خبرة فنادق عدد( 5) إناث وذكور. 

_ تدبير منزلي عدد( 5) إناث وذكور. 

_ نادل طعام عدد( 5) إناث وذكور.

وأشارت إلى أن على الراغبين بالعمل ضمن الوظائف المطلوبة مراجعة مديرية عمل العقبة حيث أن آخر موعد للتقديم يوم غد الخميس ١١/ ٥ /٢٠٢٣.

 




 

 


 

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