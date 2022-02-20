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الأحد، 20-02-2022 09:43 م

خريسات: تعديلات التأمين الصحي تُتيح للأردنيين مُراجعة مستشفيات خاصة مُقابل 20% من الفاتورة

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الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الفنيّة والإداريّة، إلهام خريسات، الأحد، إن تعديل اتفاقية التأمين الصحي يُتيح لنحو 1.3 مليون أردني مُراجعة أقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة مُقابل دفع 20% فقط من قيمة الفاتورة.اضافة اعلان


وأضافت لبرنامج "صوت المملكة"، أن الهدف من الاتفاقية إيصال الرعاية والخدمات الصحية الفُضلى للمواطن من خلال العلاج في أقسام الطوارئ بمستشفيات القطاع الخاص من درجتي التأمين الثانية والثالثة، وبأقل تكلفة، وبشكل يضمن تحقيق العدالة.

وسيستفيد من قرار تعديل اتفاقية التأمين الصحي بين وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة للعلاج في أقسام الطوارئ بمستشفيات القطاع الخاص نحو 1.3 مليون منتفع من الموظفين الحكوميين.

"لدينا مليون و300 ألف مشترك ومنتفع بصندوق التأمين الصحي، كان المنتفعون من خدمات الإسعاف والطوارئ 200 ألف وهم الدرجة الأولى، والمليون و100 ألف المشتركين من الدرجة الثانية والثالثة ومنتفعيهم غير مستفيدين" وفق خريسات.

ووسع التعديل، وفق الخريسات، الأماكن التي يستطيع بها المواطن مراجعتها لتشمل المستشفيات الخاصة "إذا ألمت به حالة طارئة". و"يستطيع المواطن أن يحصل على الرعاية الطبية لغاية 75 دينارا أردنيا ويحدد هذا أسعار المستشفى، وهو مطبق على موظفي الدرجة الأولى".

لكن إذا استنفذ المواطن الـ 75 دينارا المحددة، قالت خريسات إن "هناك شركة إدارة تأمينات صحية خاصة اسمها المتخصصة يتم الاتصال بها وتقيم الشركة الإجراءات وتحدد إذا كانت الحالة طارئة أم لا" وعلى إثره "إذا كانت هذه الحالة طارئة وبحاجة تدخل ... تعطي موافقة على هذا الإجراء والقرار يكون مستعجلا وخلال دقائق، ويدفع المريض 20% والتأمين الصحي 80%.

 




 

 


 

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