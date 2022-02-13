اتفاق على مقترح لمعالجة من يمتلك تأمين صحي حكومي في المستشفيات الخاصة – تفاصيل

الوكيل الإخباري - كشف مدير مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نائل العدوان، أنه تم التوافق على مقترح قُدم من وزارة الصحة إلى المستشفيات الخاصة لشمول المرضى المؤمنين ومنتفعيهم من الدرجتين الثانية والثالثة للمعالجة في أقسام طوارئ المستشفيات الخاصة.



وقال العدوان لـ " الوكيل الإخباري" إن الاتفاق يأتي كملحق لاتفاقية المستشفيات الخاصة مع وزارة الصحة حيث سيتم توقيعها خلال أيام.

اضافة اعلان

واشار إلى أن الاتفاق يشمل الإدخال للحالات الطارئة.