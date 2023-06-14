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الأربعاء، 14-06-2023 11:17 ص

خطة لاستقبال 5300 حاج فلسطيني عبر جسر الملك حسين حتى يوم الجمعة

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الوكيل الإخباري - قال مدير أمن الجسور العقيد رأفت المعايطة، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يستقبل جسر الملك حسين 5300 حاج من فلسطيني حتى يوم الجمعة المقبل. اضافة اعلان


وأضاف المعايطة أن 1300 حاج منهم سيتوجهون مباشرة إلى مطار الملكة علياء و4 آلاف إلى الحدود الأردنية السعودية.

وأشار إلى انه تم إعداد خطة مسبقة بالتعاون مع كافة الجهات لتسهيل عبور ومرور الحجاج، مؤكداً الجاهزية لاستقبال وتفويج الحجاج الفلسطينيين.

ولفت إلى تجهيز مدينة للحجاج عبر قاعات مزودة بالتكييف وجميع المرافق اللازمة، بالإضافة إلى المرافقة الأمنية لكل قافلة. المملكة

 




 

 


 

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