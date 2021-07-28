خطة مرورية في مسار الباص السريع - صور

الوكيل الإخباري - قامت إدارة سير العاصمة التابعة لإدارة السير المركزية ، بنشر مرتبات من إدارة السير في مسار الباص السريع، صباح الأربعاء .

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ويأتي الإجراء ، وفق تصريح من مديرية الأمن العام ، وصل "الوكيل الإخباري" الأربعاء ، للتسهيل على المواطنين، والحفاظ على انسيابية المرور.



ويعتبر ذلك خطة مرورية خاصة لتوعية المواطنين بمسار الباص السريع ومنع التعدي عليه.

وشهد أمس الثلاثاء مسار الباص السريع ، تجاوزات من قبل العديد من السائقين في التشغيل التجريبي للباص ، الأمر الذي حدا بمديرية الأمن العام باتخاذ إجراء حيال ذلك ، على وقع استياء شعبي لتلك التجاوزات.













