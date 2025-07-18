الجمعة 2025-07-18 12:54 م
 

الذهب يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع قوة الدولار

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أرشيفية
 
الجمعة، 18-07-2025 12:46 م

الوكيل الإخباري- صعدت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الجمعة، وتتجه أسعار الأصفر الرنان صوب تسجيل انخفاض أسبوعي تحت ضغط ارتفاع الدولار.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.29% إلى 3355 دولار للأونصة.

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فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.30% إلى 3348.91 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.


وانخفض الدولار بنسبة 0.1% مقابل منافسيه اليوم الجمعة، لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي، ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة السبائك المقومة بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

 

RT

 
 
gnews

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