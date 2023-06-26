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الإثنين، 26-06-2023 02:35 م

الشبول يتسلم التقرير النهائي لمشروع تدريب خريجي الصحافة في الإعلام الصحي

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الوكيل الاخباري - تسلم وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، اليوم الاثنين، من المديرة العامة للجمعية الملكية للتوعية الصحية أمل عريفج، التقرير النهائي لمشروع تدريب خريجي الصحافة والإعلام في مجال الإعلام الصحي الذي نفذته الجمعية بالتعاون والشراكة مع الوزارة.

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وأكد الشبول أن مشروع تدريب خريجي الصحافة والإعلام في مجال الإعلام الصحي يعد جزءاً من البرامج التي تعمل عليها وزارة الاتصال الحكومي لتطوير بيئة الإعلام وتعزيز انسيابية المعلومات نحو الجمهور ووسائل الإعلام.


وأشار إلى أن هذا المشروع ساهم في توفير فرص تدريبية لـ 41 من خريجي الصحافة والإعلام في الجامعات بشقين نظري وعملي من خلال فرص تدريب للمشاركين مدفوعة التكاليف لمدة 6 أشهر في 12 مؤسسة إعلامية.


ولفت إلى أن المشروع حقق نتائج مهمة من أبرزها تشغيل ربع الخريجين في مؤسسات إعلامية مختلفة، إضافة إلى إنتاج مواد إعلامية صحية منوعة، بين مرئية ومقروءة ومسموعة ورقمية، بلغ عددها 352 مادة.


وأشاد الشبول بمعهد الإعلام الأردني، الشريك الأكاديمي في تصميم المشروع، وكذلك الجهات المانحة والمتمثلة بمؤسسة السكري العالمية ومنظمة اليونيسيف، وإذاعة هولندا العالم، ولجنة الإغاثة الدولية، مثنياً على دور المؤسسات الإعلامية المحلية التي احتضنت المتدربين على مدار ستة أشهر.

 




 

 


 

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