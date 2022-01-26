دراسة: كيف تفاعل الأردنيون قبل المنخفض الجوي؟

الوكيل الإخباري - قامت شركة مكانة 360 لاستطلاعات الرأي والتسويق (Makana 360) بعمل دراسة تحليلية لحوارات المواطنين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وتفاعلهم قبل بالمنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة ابتداء من عصر اليوم الأربعاء ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٢، حيث تم تحليل حوالي ٣٠ ألف حوار و٦٦٣ ألف تفاعل للفترة ما بين ٢٢-٢٥ كانون الثاني 2022 بارتفاع ٥٠٪؜ عن الفترة التي سبقتها.



ومن خلال أدوات شركة مكانة 360 التحليلية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية NLP ، وهو نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي يتخصص في تحليل مجموعات نصية ضخمة، يتم الاستفادة منها في التسويق وبناء السمعة وتحليل سلوك الجمهور والمستهلك، كانت أبرز نتائج الدراسة على النحو التالي:

- حوالي ٣٠% من التفاعل والحوار كان ايجابي خاصة في اليومين الأخيرين. بارتفاع ٥ نقاط عن الفترة الماضية.

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- عند تحليل العواطف للجمهور نجد أنها انقسمت ما بين سعادة والحب للزائر الأبيض وتعاطف لمعاناة اللاجئين.



- أما أبرز المواضيع التي طغت على الحوار هي على النحو التالي:

* مناطق تشكل الثلوج وارتفاع المناطق

* مساندة اللاجئين السوريين في الأردن

* ابتهاج الأردنيين بقدوم الثلج والعطلة

* الاستفسار عن حالة الطرق والمركبات

* جاهزية الطوارئ في الجهات المعنية

* المواد التموينية من خبز وخضار وفواكه

* الابتهال والدعاء

* ارتفاع المياه في السدود

* توفر الوقود

* تخوف المزارعين من الصقيع

* أخبار " موقع طقس العرب"



· وكما كان تخوف المزارعين من الصقيع من أبرز المواضيع بقي في هذا الاسبوع من أبرزها أيضا.

· شهد هاشتاغ #افتحوا المدارس لإيواء اللاجئين أكثر تفاعلا ليتصدر قائمة الأكثر تفاعلا على منصة تويتر خلال هذه الفترة.



نبذة عن شركة مكانة 360 (Makana 360)

هي شركة استشارات متخصصة بالاتصال الاستراتيجي وتعتمد على البيانات الضخمة لبناء الخطط الإعلامية والاتصالية، وتقدم خدمات للعملاء تساعدهم على فهم رحلة الزبائن، وتقدم منهجيات تعتمد على البيانات تمكنك من تحقيق أهداف عملك بشكل أفضل.



وكانت شركة مكانة 360 قد أعلنت نهاية العام الماضي عن توقيعها لاتفاقية شراكة رسمية مع أكبر شركة في العالم للتحليل و الاستماع الرقمي Talkwalker والتي ستمكن شركة مكانة 360 إلى إعطاء خدمات إضافية شاملة تبدأ بتحليل السوق ومشاعر الجمهور بناء على سلوكهم وانطباعاتهم وبناء التقارير المتخصصة المتعمقة والبحوث التحليلي في جميع القطاعات الحكومية والتجارية والمنظمات، وتقوم الشركة ببناء وربط الاستراتيجيات الإعلامية والاتصالية بالبيانات ومن ثم بناء الرواية الإعلامية وهو ما يسمى بالـ الاتصال المبني على البيانات.



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