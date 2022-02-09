الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

خبراء وتجار : لمس انخفاض أسعار السلع يستوجب إعادة النظر بضريبتي الدخل والمبيعات

هل يؤثر التوتر بين روسيا وأوكرانيا على مخزون القمح في الأردن؟

توقعات بزيادة رواتب متقاعدي الضمان 4.70 دينار

مختصون: الحديث حول انتهاء كورونا افتراضي وغير مؤكد

الأرصاد تنشر تفاصيل المنخفض الجوي

تعليق الدوام غداً الخميس في الجامعة الهاشمية

الحكومة عن فواتير الكهرباء: لم نرفع الاسعار والتعرفة الجديدة لم تُطبق

التربية: تحويل 7 مدارس إلى التعليم عن بُعد

الاوبئة: كورونا باقٍ معنا ولا مفر من ذلك ويجب توجيه الجهود نحو إجراءات الحماية

الاقتصاد الرقمي: 500 ألف استفسار وردت لسند جو منذ انطلاقه

الأربعاء، 09-02-2022 11:17 ص

الحكومة عن فواتير الكهرباء: لم نرفع الاسعار والتعرفة الجديدة لم تُطبق

fb5deb0f-5d29-4731-8bb9-7b84173dfa96


الوكيل الإخباري - أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إن العمل بالتعرفة الكهربائية المطبقة على القطاع المنزلي ما زال جاريا منذ عام 2015، وانه لم يتم رفع التعرفة الكهربائية، ولا علاقة لاتفاع القيم بالتعرفة الكهربائية الجديدة التي لم تطبق بعد.

اضافة اعلان


واوضحت الهيئة، أن قيمة الفواتير تحدد حسب كمية الاستهلاك وأسعار شرائح التعرفة الكهربائية المعمول بها حاليا، منوهة الى أن قيم فواتير الكهرباء تزداد خلال فصلي الشتاء والصيف نتيجة انتقال كمية استهلاك الكهرباء إلى شريحة التعرفة الأعلى في الأشهر التي تزيد أو تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل ملموس، وهو ما يتكرر في كل عام.


وأشارت إلى أن تأثر الأردن بعدة منخفضات جوية وانخفاض درجات الحرارة، اضطر المستهلكين لاستخدام الكهرباء للتدفئة وتسخين المياه لفترات أطول من المعتاد؛ ما انعكس ارتفاعا على قيمة فاتورة الكهرباء.


وحول مدى التزام شركات الكهرباء باصدار فواتير الكهرباء في موعدها الشهري، قالت الهيئة إنها تعمل على تنفيذ حملات رقابية على الشركات للمتابعة، والتأكد من التزامها باصدار الفواتير في موعدها، ومعالجة أي تأخير أو تقديم على موعد قراءة العداد من قبل الجباة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الباص السريع مع لوغو - Copy

الشواربة: دراسات للمرحلة الثانية من الباص السريع

ج

جامعة الحسين التقنية تنضم إلى منظمة التعاون الرقمي

197952

هل يؤثر التوتر بين روسيا وأوكرانيا على مخزون القمح في الأردن؟

2584fec7-c598-4173-81d7-47fdf2e1bfa2

توقعات بزيادة رواتب متقاعدي الضمان 4.70 دينار

girl-throwing-out-medical-mask-670x420

مختصون: الحديث حول انتهاء كورونا افتراضي وغير مؤكد

46900b9e674416d75af4e87108d8939e

الحكومة: قرارات إدارية وراء أزمات صحيفتي الرأي والدستور

أخبار متعلقة
9eeaeb83-2d84-4d2c-aa8e-e24e87cda8fa

الحكومة توضح سبب ارتفاع فواتير الكهرباء - تفاصيل

0212103-5

أكثر من 416 الف مُسجل على منصة تلقي دعم الكهرباء

120221813182931900941

أكثر من 400 ألف مُسجل على منصة تلقي دعم الكهرباء

1202213102057495383462

366 الفاً و577 مُسجل على منصة التعرفة الكهربائية الجديدة

290696_36_1605526368

توضيح حول الاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة

3ee40b05-7c2a-494b-bd56-7663248d8956-660x287

الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب السودان