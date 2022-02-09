الحكومة عن فواتير الكهرباء: لم نرفع الاسعار والتعرفة الجديدة لم تُطبق

الوكيل الإخباري - أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إن العمل بالتعرفة الكهربائية المطبقة على القطاع المنزلي ما زال جاريا منذ عام 2015، وانه لم يتم رفع التعرفة الكهربائية، ولا علاقة لاتفاع القيم بالتعرفة الكهربائية الجديدة التي لم تطبق بعد.

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واوضحت الهيئة، أن قيمة الفواتير تحدد حسب كمية الاستهلاك وأسعار شرائح التعرفة الكهربائية المعمول بها حاليا، منوهة الى أن قيم فواتير الكهرباء تزداد خلال فصلي الشتاء والصيف نتيجة انتقال كمية استهلاك الكهرباء إلى شريحة التعرفة الأعلى في الأشهر التي تزيد أو تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل ملموس، وهو ما يتكرر في كل عام.



وأشارت إلى أن تأثر الأردن بعدة منخفضات جوية وانخفاض درجات الحرارة، اضطر المستهلكين لاستخدام الكهرباء للتدفئة وتسخين المياه لفترات أطول من المعتاد؛ ما انعكس ارتفاعا على قيمة فاتورة الكهرباء.



وحول مدى التزام شركات الكهرباء باصدار فواتير الكهرباء في موعدها الشهري، قالت الهيئة إنها تعمل على تنفيذ حملات رقابية على الشركات للمتابعة، والتأكد من التزامها باصدار الفواتير في موعدها، ومعالجة أي تأخير أو تقديم على موعد قراءة العداد من قبل الجباة.

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