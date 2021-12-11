الأحد 12-12-2021
الوكيل الاخباري

طفل اردني يتعرض لوعكة صحية بسبب مباراة النشامى ومصر !

الملك يلتقي رؤساء اللجان النيابية الأحد

تركيا تسجل أولى الإصابات بأوميكرون

دعوة أممية لاعتبار 2022 عام العمل من أجل حقوق الانسان

وزارة التربية : سنزيد أيام الدراسة يوم السبت لتعويض الطلبة

71 ألف إصابة بكورونا بين الطلبة في المدارس منذ عودة التعليم الوجاهي

مهرجان للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمادبا

التنمية السياسية تدعو لتعزيز دور الشباب والمرأة بالحياة السياسية

الشريف: فوز بلدية اربد بجائزة البلدية المتميزة دافع لمزيد من الإنجازات

وفاة وإصابتان بحادث تصادم مركبة مع جمل على الطريق الصحراوي

السبت، 11-12-2021 11:07 م

دعوة أممية لاعتبار 2022 عام العمل من أجل حقوق الانسان

r


الوكيل الاخباري - دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في الأردن الى أن يكون عام 2022 عام العمل من أجل حقوق الإنسان وتجديد الالتزام بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وبمناسبة يوم حقوق الإنسان، الذي يحتفل به سنويًا، حثت الأمم المتحدة على أن تحقيق الخطة يجب أن يرتكز على المشاركة الهادفة، وحماية الفضاء المدني، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي والوصول إلى المعلومات والحوار الاجتماعي والشفافية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220216152433537671533

طفل اردني يتعرض لوعكة صحية بسبب مباراة النشامى ومصر !

1220219174829325990151

الملك يلتقي رؤساء اللجان النيابية الأحد

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية : سنزيد أيام الدراسة يوم السبت لتعويض الطلبة

مدرسة

71 ألف إصابة بكورونا بين الطلبة في المدارس منذ عودة التعليم الوجاهي

11202116191824658383813

مهرجان للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمادبا

11202121123014521106626

التنمية السياسية تدعو لتعزيز دور الشباب والمرأة بالحياة السياسية

أخبار متعلقة
w

ممثلة أممية تزور الأردن للاطلاع على تجربته في القضاء على العنف ضد الأطفال

8fTNuHja78On7IR0bNTPCO6UsGtvTNmbjYIvAYCr

النجار: هويتنا الوطنية أردنية عربية إسلامية إنسانية

9201912155948132

المعايطة: الأردن يسعى للارتقاء بحقوق الإنسان وصون كرامته

122021217333797791778

مذكرة تفاهم بين النّزاهة ومكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

1594586099321

توقيع مذكرة تفاهم بين مكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

1220212161627357315428

الفساد تطلق حملة "بكفي خلص الفساد مش ثقافتنا"