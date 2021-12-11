دعوة أممية لاعتبار 2022 عام العمل من أجل حقوق الانسان

الوكيل الاخباري - دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في الأردن الى أن يكون عام 2022 عام العمل من أجل حقوق الإنسان وتجديد الالتزام بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.



وبمناسبة يوم حقوق الإنسان، الذي يحتفل به سنويًا، حثت الأمم المتحدة على أن تحقيق الخطة يجب أن يرتكز على المشاركة الهادفة، وحماية الفضاء المدني، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي والوصول إلى المعلومات والحوار الاجتماعي والشفافية.

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