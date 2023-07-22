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السبت، 22-07-2023 09:41 ص

دعوة لإنشاء هيئة مستقلة للبحث العلمي في الأردن

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الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي وسيم هلسة، السبت، إن الدعم المادي المقدم لدعم البحث العلمي في الأردن غير كاف، داعيا لإنشاء هيئة مستقلة لرعاية البحث العلمي وتنظيمه في الأردن.

وبين هلسة في تصريحات صحفية انه يجب توحيد المرجعية لجميع المراكز البحثية والجامعات الحكومية والخاصة، إضافة للتنظيم الإداري الذي يوفر على الباحثين الكثير من الجهد والمشقة جراء تعدد المرجعيات.

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