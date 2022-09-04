دوام المدارس يرفع الطلب على المخبوزات 25%

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

ارتفع الطلب على المخبوزات بنسبة 25% مع بدء العام الدراسي وفق نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي.

اضافة اعلان



وأضاف لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الاحد أن الطلب زاد بشكل ملحوظ على خبز الحمام والخبز العادي بالإضافة إلى كافة الأصناف في المخابز.



ونوه الحموي أن سعر خبز الحمام يتراوح من 5 إلى 7 قروش للحبة الواحدة مضيفاً أنه يمكن شرائه بالعدد أو من خلال الميزان.



وأشار أن الطلب يصل ذروته في بداية كل أسبوع مع بدء العام الدراسي و إلى نهايته.



علماً أن سعر الخبز العادي الصغير ثابتاً 40 قرشاً للكيلو أما الخبز الكبير 32 قرشاً للكيلو.

