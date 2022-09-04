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الأحد، 04-09-2022 01:01 م

دوام المدارس يرفع الطلب على المخبوزات 25%

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
ارتفع الطلب على المخبوزات بنسبة 25% مع بدء العام الدراسي وفق نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي.

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وأضاف لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الاحد أن الطلب زاد بشكل ملحوظ على خبز الحمام والخبز العادي بالإضافة إلى كافة الأصناف في المخابز.


ونوه الحموي أن سعر خبز الحمام يتراوح من 5 إلى 7 قروش للحبة الواحدة مضيفاً أنه يمكن شرائه بالعدد أو من خلال الميزان.


وأشار أن الطلب يصل ذروته في بداية كل أسبوع مع بدء العام الدراسي و إلى نهايته.


علماً أن سعر الخبز العادي الصغير ثابتاً 40 قرشاً للكيلو أما الخبز الكبير 32 قرشاً للكيلو.


 




 

 


 

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