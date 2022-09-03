19 % انخفاض حجوزات فنادق البحر الميت خلال نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي، السبت، إن نسب إشغال فنادق البحر الميت كانت الأعلى خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث بلغت 61%.

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وأضاف الهندي اليوم السبت في تصريح لـ "الوكيل الإخباري"، أن نسب إشغال فنادق البحر الميت انخفضت بنسبة 19% خلال عطلة الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي والتي بلغت حينها 80% .



أما حول نسب الإشغال خلال نهاية عطلة الأسبوع في فنادق العاصمة عمان بلغت 46% وفنادق البتراء وصلت 35% وفق الهندي.



ويعود انخفاض حجوزات الفنادق لبدء العام الدراسي يوم الأربعاء الماضي .

