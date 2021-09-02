دوام طلبة المدارس اليوم للصفوف الزوجية

الوكيل الإخباري -أعلنت الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق الدكتورة نجوى قبيلات،إن دوام الخميس، سيكون للصفوف الزوجية (الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر).

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وأضافت قبيلات في وقت سابق أن الوزارة قررت أن يكون الدوام أول يومين على النظام الفردي والزوجي، وذلك لغايات توزيع الكتب المدرسية، والتدريب على البروتوكول الصحي، وتنفيذ برنامج الدعم النفسي والاجتماعي "تكيف"، إضافة إلى تقسيم الطلبة في المدارس، التي ستذهب إلى دوام التناوب بالأيام إلى مجموعتين (أ، ب)، وتوزيع جدول الدروس عليهم.