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الأربعاء، 01-09-2021 08:03 ص

دوام طلبة المدارس اليوم للصفوف الفردية

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الوكيل الإخباري - قالت الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة نجوى قبيلات،إن دوام الأربعاء، سيكون للصفوف الفردية (الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر)، بينما سيكون غدا الخميس، للصفوف الزوجية (الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر).

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وتم نشر الخبر يوم أمس الثلاثاء ، إلا أنه وعلى ضوء اتصالات وردت موقع "الوكيل الإخباري " منذ صباح اليوم الأربعاء ، تم إعادة نشر المعلومات .

 

وأضافت قبيلات في وقت سابق أن الوزارة قررت أن يكون الدوام أول يومين على النظام الفردي والزوجي، وذلك لغايات توزيع الكتب المدرسية، والتدريب على البروتوكول الصحي، وتنفيذ برنامج الدعم النفسي والاجتماعي "تكيف"، إضافة إلى تقسيم الطلبة في المدارس، التي ستذهب إلى دوام التناوب بالأيام إلى مجموعتين (أ، ب)، وتوزيع جدول الدروس عليهم.

 

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