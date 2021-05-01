دودين لـ الوكيل : الحظر الجزئي سيطبق في العيد ولا حديث عن الحظر الشامل

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين للوكيل الاخباري ان عطلة عيد الفطر يسري عليها الحظر الجزئي مع السماح بالذهاب الى الصلاة سيراً على الاقدام وبالتحديد ( الفجر والمغرب والعشاء ) نافيا ما يتم تداوله حول فرض حظر شامل خلال عطلة عيد الفطر حتى هذه اللحظة .

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واكد دودين ان ايام العيد التي تم تحديدها وهي من صباح الثلاثاء 11/5 ولغاية مساء السبت الموافق 15/5 .

واوضح دودين ان سبب تمديد العطلة لمدة 5 ايام هي اتاحة الفرصة للمواطنين بالتسوق يومي الثلاثاء والاربعاء حيث انه من المتوقع فلكيا ان يكون عيد الفطر يوم الخميس الموافق 13/5 .